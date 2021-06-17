Украина — Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на стадионе "Национальный".

В четверг, 17 июня, сборная Украины проведет второй поединок в группе С Чемпионата Европы-2020. Команда Андрея Шевченко встретится с Северной Македонией.

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Матч состоится на стадионе "Национальный" в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Северная Македония.

Украина и Северная Македония неудачно стартовали на нынешнем континентальном первенстве. "Сине-желтые" начали групповой этап с поражения от Нидерландов (2:3) , а Северная Македония уступила Австрии (1:3) ;

, а Северная Македония ; В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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