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Доллар подешевел: курс валют на 29 декабря в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
565
Время на прочтение
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Доллар подешевел: курс валют на 29 декабря в обменниках

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,60 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 декабря, укрепился на 10 копеек – до 40,60 грн/долл., курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек и составил 42,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 41,73 грн/евро.

Стоит отметить, что официальный фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. И по прогнозам, таким он уже и останется до конца 2022 года.

Напомним, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

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Дата публикации
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565
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