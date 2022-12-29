Доллар подешевел: курс валют на 29 декабря в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,60 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 декабря, укрепился на 10 копеек – до 40,60 грн/долл., курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек и составил 42,60 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 41,73 грн/евро.
Стоит отметить, что официальный фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. И по прогнозам, таким он уже и останется до конца 2022 года.
Напомним, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.
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