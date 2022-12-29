Какими будут дальнейшие ракетные удары РФ по Украине: Буданов объяснил

Иран еще не поставил россиянам ракеты, поэтому интенсивность ударов может снизиться.

Российская Федерация продолжит наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью BBC.

"Враг не сможет поддерживать имеющийся уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности их восполнить", – считает Буданов.

Он также отметил, что Иран до сих пор не поставил россиянам ракеты. По его мнению, причина в том, что Тегеран опасается новых санкций со стороны западных стран.

Россия мечтает выйти на производство 20 "Калибров" в месяц. По его словам, ВС РФ также почти не производят "Искандеры", а при массированных ударах применяются различные крылатые ракеты, которые также нужно производить наспех.

Напомним, 29 декабря Россия устроила очередную масштабную ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других регионах Украины. Украинские силы ПВО сбили российские ракеты над столицей, однако обломки упали на жилые дома и ранили 3 человека.

В Одессе и Львове пропал свет, а в Харькове объекты критической инфраструктуры оказались под ударами ракет C-300.

В Министерстве обороны России цинично прокомментировали очередной обстрел территории Украины 29 декабря. В ведомстве заявили, что крылатые ракеты морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся никогда".

Тактика массированной атаки россиян: сначала разведка дронами, а затем ракеты - Юрий Игнат

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