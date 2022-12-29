Долар здешевшав: курс валют на 29 грудня в обмінниках

Курс гривні в столичних обмінниках зміцнився до 40,60 грн/дол.
Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 29 грудня, зміцнився на 10 копійок – до 40,60 грн/дол., курс євро до гривні також зміцнився на 10 копійок і становить 42,60 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 41,73 грн за євро.
Варто зазначити, що офіційний фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, складає 36,57 грн/дол. І за прогнозами, таким він вже і залишиться до кінця 2022 року.
Нагадаємо, що за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.
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