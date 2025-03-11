Курс доллара и евро в Украине вырос: сколько стоит валюта 11 марта

Доллар дорожает после падения до минимального уровня с октября.

Национальный банк Украины установил новый официальный курс, согласно которому доллар дорожает второй день подряд. Это произошло после того, как валюта достигла минимального уровня с октября. Аналитики предполагают, что рост может быть временным или сигнализировать о более серьезных изменениях в финансовой системе.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Украинский валютный рынок фиксирует новый рост курса доллара и евро. 11 марта средний курс продажи доллара вырос до 41,55 грн, а евро – до 45,00 грн.

В обменных пунктах доллар покупают по 41,05 грн., а евро – по 44,30 грн. На межбанке зафиксировано повышение курса доллара до 41,32–41,35 грн/доллар. Официальные данные НБУ также свидетельствуют о росте: курс доллара установлен на уровне 41,2870 грн, а евро – 44,7716 грн.

Как сообщалось, в Украине завершили индексацию пенсий. Выплаты для большинства пенсионеров увеличились. Предварительно в этом году пенсии украинцев будут проиндексированы на 11,5%.

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