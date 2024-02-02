На АЗС перепишут стоимость горючего: чего ждать украинцам

В Украине за январь снизились цены на бензин в среднем на 1 грн/л. Впрочем, в ближайшие недели ситуация может измениться.

Такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка и директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн в комментарии OBOZ.UA.

По словам эксперта, причина заключается в удорожании нефти в мире.

"Где-то на 1 грн в среднем цена упала, но в конце месяца из-за событий в Красном море в целом нефть начала расти и, как видим, стабилизировалась цена где-то на отметке $83 за баррель, хотя в январе была $78 в среднем", — добавил эксперт.

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Он отмечает, что по рыночным меркам – это заметное движение.

"Поэтому по закупочным ценам видим, что начали повышаться и есть первые признаки роста цен", – говорится в сообщении.

Пока изменения в стоимости невелики, но поскольку цена выросла и зафиксировалась, то бензин может постепенно дорожать в сетях АЗС.

"Видим, что те же $83, если цена так зафиксируется, то пару гривен она точно прибавит по ценам в течение 2-3 ближайших недель", — добавил Куюн.

Напомним, в Украине с января изменится внешний вид сигарет. По новым правилам 65% пачки должно занимать предупреждение о вреде курения. Это общеевропейская практика. Кроме этого, уже в этом году курильщиков ожидает еще одно нововведение – сигареты подорожают в связи с повышением акциза минимум на 20%.

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