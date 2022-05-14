В Хорватии был принят закон о введении евро

В Хорватии был принят закон о введении евро

С 2023 года страна должна заменить хорватскую куну евро.

Хорватские законодатели в пятницу одобрили закон, открывающий путь к введению валюты евро в стране в следующем году.

Об этом пишет The Associated Press.

Так, Хорватия должна заменить хорватскую куну евро от 1 января 2023 года.

Закон поддержали 117 депутатов, 13 – были против. При этом один депутат воздержался. В парламент Хорватии входит 151 депутат.

Хорватия, присоединившаяся к Европейскому Союзу в 2013 году, остается среди наиболее слабых экономик блока после войны 1992-1995 годов.

Правые партии в парламенте Хорватии выступили против введения евро, заявив, что это приведет к росту бедности и давлению на граждан.

Обе валюты будут использоваться параллельно в течение месяцев после официального начала применения евро.

Хорватия зависит от доходов от туризма в летние месяцы. Каждый сезон страна привлекает сотни тысяч туристов из Европы и других стран.

Напомним, Хорватия поможет Украине с разминированием территорий.

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