У Хорватії ухвалили закон про введення євро

У Хорватії ухвалили закон про введення євро

Від 2023 року країна повинна замінити хорватську куну на євро.

Хорватські законодавці у п'ятницю схвалили закон, який відкриває шлях до введення валюти євро в країні наступного року.

Про це пише The Associated Press.

Так, Хорватія має замінити хорватську куну на євро від 1 січня 2023 року.

Закон підтримали 117 депутатів, 13 – були проти. При цьому один депутат утримався. До парламенту Хорватії входить 151 депутат.

Хорватія, яка приєдналася до Європейського Союзу в 2013 році, залишається серед слабших економік блоку після війни 1992-1995 років.

Праві партії в парламенті Хорватії виступили проти введення євро, заявивши, що це призведе до зростання бідності та тиску на громадян.

Обидві валюти будуть використовуватися паралельно протягом місяців після офіційного початку застосування євро.

Економіка Хорватії залежить від доходів від туризму в літні місяці. Кожен сезон країна приваблює сотні тисяч туристів з Європи та інших країн світу.

Нагадаємо, Хорватія допоможе Україні з розмінуванням територій.

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