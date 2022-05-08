Хорватія допоможе Україні з розмінуванням територій

Прем'єр-міністр України та прем'єр-міністр Хорватії обговорили обговорили співпрацю країн в розмінуванні та відновленні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович обговорили взаємодію у рамках розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів російських військових в Україні і надання технічної допомоги в розмінуванні українських територій.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Денис Шмигаль наголосив, що Україна високо цінує підтримку Хорватії в боротьбі за незалежність і свободу.
"Хорватія має унікальний досвід у проведенні розмінування звільнених територій. Вже зараз для відновлення окремих регіонів України нам потрібне спеціальне обладнання й техніка. Наші експерти розпочали переговори з цього питання", — відзначив прем’єр-міністр України.
Андрей Пленкович запевнив, що Хорватія буде підтримувати Україну й надалі.
Нагадаємо, Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії санкції проти Росії і відновлення України.
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