Хорватия поможет Украине с разминированием территорий

Премьер-министр Украины и премьер-министр Хорватии обсудили сотрудничество стран по разминированию и восстановлению.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили взаимодействие в рамках расследования Международным уголовным судом преступлений российских военных в Украине и предоставление технической помощи в разминировании украинских территорий.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Хорватии в борьбе за независимость и свободу.
"Хорватия имеет уникальный опыт в проведении разминирования освобожденных территорий. Уже сейчас для восстановления отдельных регионов Украины нам нужно специальное оборудование и техника. Наши эксперты приступили к переговорам по этому вопросу", — отметил премьер-министр Украины.
Андрей Пленкович заверил, что Хорватия будет поддерживать Украину и дальше.
Напомним, Зеленский обсудил с премьером Хорватии санкции против России и возобновление Украины.
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