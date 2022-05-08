Хорватия поможет Украине с разминированием территорий

Премьер-министр Украины и премьер-министр Хорватии обсудили сотрудничество стран по разминированию и восстановлению.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили взаимодействие в рамках расследования Международным уголовным судом преступлений российских военных в Украине и предоставление технической помощи в разминировании украинских территорий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Хорватии в борьбе за независимость и свободу.

"Хорватия имеет уникальный опыт в проведении разминирования освобожденных территорий. Уже сейчас для восстановления отдельных регионов Украины нам нужно специальное оборудование и техника. Наши эксперты приступили к переговорам по этому вопросу", — отметил премьер-министр Украины.

Андрей Пленкович заверил, что Хорватия будет поддерживать Украину и дальше.

Напомним, Зеленский обсудил с премьером Хорватии санкции против России и возобновление Украины.

Читайте также: