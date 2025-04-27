Астрологический прогноз на 27 апреля

Свеча / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в первой половине дня желательно затаиться и ничего не делать, во второй — можно начинать планировать действия, которые можно будет начинать осуществлять уже завтра — в понедельник.

Символ дня: свеча.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: велика вероятность подхватить серьезное инфекционное заболевание — необходимо поберечься.

Питание дня: нужно оказаться от горячей и острой пищи, а также алкоголя — они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: о снах с позитивным сюжетом нельзя никому рассказывать, иначе они не сбудутся.

Табу дня: с колющими и режущими предметами необходимо обращаться максимально осторожно

Цитата дня: «Быть или не быть — не вопрос компромиссов. Либо ты будешь, либо нет» (Голда Меир).

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