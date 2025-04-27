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Астрологический прогноз на 27 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в первой половине дня желательно затаиться и ничего не делать, во второй — можно начинать планировать действия, которые можно будет начинать осуществлять уже завтра — в понедельник.
Символ дня: свеча.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: велика вероятность подхватить серьезное инфекционное заболевание — необходимо поберечься.
Питание дня: нужно оказаться от горячей и острой пищи, а также алкоголя — они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: о снах с позитивным сюжетом нельзя никому рассказывать, иначе они не сбудутся.
Табу дня: с колющими и режущими предметами необходимо обращаться максимально осторожно
Цитата дня: «Быть или не быть — не вопрос компромиссов. Либо ты будешь, либо нет» (Голда Меир).
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