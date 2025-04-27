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- Украина
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В Одессе ночью раздались взрывы — Труханов
Город атаковали вражеские БПЛА.
В ночь на 27 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы!», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону города направлялось шесть беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.