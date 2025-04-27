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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе ночью раздались взрывы — Труханов

Город атаковали вражеские БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © reuters.com

В ночь на 27 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы!», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону города направлялось шесть беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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