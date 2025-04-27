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В Одесі вночі пролунали вибухи — Труханов
Місто атакували ворожі БпЛА.
В ніч проти 27 квітня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
«В місті чутно вибухи!», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами в місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.
Моніторингові канали повідомляли, що в сторону міста прямувало шість безпілотників.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників були розбиті складські приміщення.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.