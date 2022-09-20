Двадцать опасных и ядовитых комнатных растений

Комнатные растения помогают украсить дом и участвуют в фотосинтезе, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Однако, если в вашей семье есть маленькие дети или домашние животные, следует знать о ядовитых и опасных комнатных растениях. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Вот двадцать опасных комнатных цветов, которые не стоит выращивать в своем доме, если в семье есть маленькие дети или домашние питомцы. Они не всегда понимают опасность и не могут отличить отравляющие растения от безопасных.

Плющ вечнозеленый

Это лианообразный кустарник, который относится к семейству аралиевых. Имеет длинные и изогнутые стебли, листья темно-зеленые с резной кромкой. Ядовитыми являются листья и ягоды этого растения. Особенно часто от вечнозеленого плюща страдают кошки, которых привлекает его сочная зелень.

Азалия (рододендрон)

Это красивое растение очень любят выращивать дома. Она имеет ярко-зеленые листья и прекрасные цветы розового, белого или красного цвета. Принадлежит к семейству вересковых. К сожалению, азалия имеет ядовитые листья – в них содержится токсическое вещество (гликозид), которое может вызвать сильное отравление. Если вы не хотите выбрасывать рододендрон, лучше размещать горшки с растением в местах, недоступных домашним любимцам и детям. Также азалию лучше не держать в спальне.

Цикламен

Растение отличается темно-зелеными листьями и большими декоративными цветами. Ядовиты клубни цикламена. Их яд подобен яду кураре. Часто они используются в народной медицине, но с соблюдением всех требований безопасности.

Трихоцереус

Это прямостоячий кактус с длинными загнутыми колючками. Его особенность – белые сильно благоухающие цветы. В трихоцереусе содержатся алкалоиды и галлюциногены, вызывающие паралич нервной системы.

Кротон

Представитель семейства молочайных. Это растение очень популярно, ведь его часто выращивают как комнатный цветок. Она отличается красивыми крупными листьями с оригинальной окраской. Если отломить листик или повредить стебель – появляется ядовитый сок. Также ядовиты семена растения. Если сок упадет на кожу, нужно немедленно вымыть ее с мылом.

Молочай

Также очень популярно комнатное растение, которое внешне похоже на миниатюрную пальму. На верхушке толстого стебля располагается пучок плотных листьев зеленого цвета. Если листья или стебель повредить – вытекает ядовитый сок. Поэтому необходимо быть очень осторожным во время пересадки растения.

Диффенбахия

Это вечнозеленый кустарник, имеющий крупные овальные листья пестрой окраски. Может вырастать до двух метров высотой. Яд содержится во всех зеленых частях диффенбахии (листья, почки). Если ее сок попадет в рот, можно получить серьезное отравление. Особенно часто страдают домашние питомцы.

Брунфельсия

Это комнатное растение особенно популярно в Европе и США. Она отличается очень приятным запахом и цветами лилового цвета. Ядовиты все части растения. А больше яда содержится в семенах и плодах.

Адениум гладкий

Эффектное растение, достаточно распространенное среди любителей комнатных растений. На верхушке довольно толстого стебля, который со временем деревеет, располагается пучок листьев зеленого или красного цвета. Это растение – одно из самых ядовитых. Особенно ядовит сок, который выделяется во время повреждения стебля или листьев. Адениум гладкий не рекомендуется выращивать там, где живут люди с астмой.

Кливия

Красивое растение, цветущее цветами, сплоченными в "зонтик". Имеет плотные и гладкие листья удлиненной формы. Ядовитыми частями кливии являются корни и листья. Очень важно осторожно вести себя во время пересадки растения. Делать это лучше в резиновых перчатках.

Глориоза роскошная

Экзотическое растение, имеющее необычные цветы, изменяющие цвет во время цветения, и роскошные листья. Также глориоза – один из самых ядовитых комнатных цветов. Все ее части содержат яд, который при попадании в организм может вызвать рвоту и тошноту, а также привести к нарушению работы почек и выпадению волос.

Фикус

Ядовитые и опасные комнатные растения – фикус вызывает аллергию / Фото: Pexels

Это комнатное растение известно многим. Она отличается роскошными ярко зелеными листьями. Фикус – один из самых мощных аллергенов. Особо опасным считается его сок. Если жидкость попала на кожу, может вызвать раздражение и даже ожоги.

Филодендрон

Растение, входящее в семейство ароидных. Особенно ценится за густую зелень. Однако сок филодендрона ядовит, если попадает на слизистые или кожу. Пока стебель и листья растения не повреждены – оно остается полностью безопасным.

Акалифа

Растение семейства молочайных. Ее главная особенность в листьях с необычной окраской и узорами, а также в соцветиях, напоминающих пушистые серьги. Акалифа – ядовитое растение. В ее соке содержатся слабо ядовитые вещества.

Шефлера

Это растение также относится к слабоядовитым. Шефлер не может серьезно навредить, но, если ее сок попал вам на кожу, лучше сразу помыть ее с мылом.

Примула

Отличается бархатистой зеленой листвой. Часто примулы размещают в детских комнатах, потому что они отличаются разноцветной расцветкой цветов. Однако все части этого растения опасны. Во время цветения примула выделяет алкалоиды. Когда их вдохнуть, можно почувствовать головокружение и тошноту. Также яд содержится в волосках на листьях. Если прикоснуться к зелени – можно получить раздражение.

Броваллия красивая

Растение относится к семейству пасленовых. Это небольшой кустарник, достигающий до 35 см в высоту. Отличается красивыми цветами лилового, белого и синего цвета. Все части цветка имеют яд, который негативно влияет на организм людей и домашних животных.

Монстера

Популярно комнатное растение, которое может достигать достаточно больших размеров. Обычно монстеру можно увидеть в общественных помещениях. Ее листья плотные, крупные, имеют насыщенный зеленый цвет. Сок монстеры очень ядовит. При попадании на кожу он может оставить ожог.

Пахиподиум Ламера (Мадагаскарская пальма)

Это растение имеет толстый и колючий стебель, немного напоминающий кактус. На верхушке располагается пучок удлиненных листьев. Сок пахиподима ядовит. Он выделяется при повреждении растения и может быть опасным для слизистых и глаз. После работы с растением нужно тщательно помыть руки.

Аглаонема

Растение семейства ароидное. Ее ценят за роскошную густую зелень. Листья аглаонемы большие и плотные, имеют насыщенный зеленый цвет с причудливыми узорами. Растение помогает убить болезнетворные бактерии и очистить воздух в помещении. Но ее сок – опасен для здоровья.