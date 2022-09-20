Двадцять небезпечних і отруйних кімнатних рослин

Кімнатні рослини допомагають прикрасити оселю та беруть участь у фотосинтезі, підтримуючи оптимальний мікроклімат в приміщеннях. Однак, якщо в вашій сім'ї є маленькі діти чи домашні тварини, варто знати про отруйні і небезпечні кімнатні рослини. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Ось двадцять небезпечних кімнатних квітів, які не варто вирощувати в своїй оселі, якщо в сім'ї є маленькі діти чи домашні улюбленці. Вони не завжди розуміють небезпеку і не можуть відрізнити отруйні рослини від безпечних.

Плющ вічнозелений

Це ліаноподібний чагарник, який відноситься до сімейства аралієвих. Має довгі та вигнуті стебла, листя темно-зелені з різьбленою кромкою. Отруйними є листя та ягоди цієї рослини. Особливо часто від вічнозеленого плюща страждають кішки, яких приваблює його соковита зелень.

Азалія (рододендрон)

Цю красиву рослину дуже любдять вирощувати вдома. Вона має яскраво зелені листя та чудові квіти рожевого, білого чи червоного кольору. Належить до сімейства вересових. На жаль, азалія має отруйне листя - в ньому міститься токсична речовина (глікозид), яка може викликати сильне отруєння. Якщо ви не хочете викидати рододендрон, краще розміщувати горщики з рослиною в місцях, які недоступні домашнім улюбленцям і дітям. Також азалію краще не тримати в спальні.

Цикламен

Рослина відрізняється темно-зеленим листям та великими декоративними квітами. Отруйними є бульби цикламена. Їхня отрута подібна до отрути кураре. Часто їх використовують в народній медицині, але з дотриманням всіх вимог безпеки.

Трихоцереус

Це прямостоячий кактус з довгими загнутими колючками. Його особливість - білі сильно пахучі квіти. В трихоцереусі містяться алкалоїди і галюциногени, які викликають параліч нервової системи.

Кротон

Представник сімейства молочайних. Ця рослина дуже популярна, адже її часто вирощують як кімнатну квітку. Вона відрізняється красивим великим листям з оригінальним забарвленням. Якщо відламати листочок або пошкодити стебло - з'являється отруйний сік. Також отруйне насіння рослини. Якщо сік попаде на шкіру, потрібно негайно вимити її з милом.

Молочай

Також дуже популярна кімнатна рослина, яка зовні схожа на мініатюрну пальму. На верхівці товстого стебла розташовується пучок щільного листя зеленого кольору. Якщо листя чи стебло пошкодити - витікає отруйний сік. А тому необхідно бути дуже обережним під час пересаджування рослини.

Диффенбахія

Це вічнозелений чагарник, який має велике овальне листя строкатого забарвлення. Може виростати до двох метрів заввишки. Отрута міститься у всіх зелених частинах диффенбахії (листя, бруньки). Якщо її сік потрапить до рота, можна отримати серйозне отруєння. Особливо часто страждають домашні улюбленці.

Брунфельсія

Ця кімнатна рослина особливо популярна в Європі та США. Вона відрізняється дуже приємним запахом і квітами бузкового кольору. Отруйними є всі частини рослини. А найбільше отрути міститься в насінні і плодах.

Аденіум гладкий

Ефектна рослина, яка досить поширена серед любителів кімнатних рослин. На верхівці досить товстого стебла, який з часом деревіє, розташовується пучок листя зеленого або червоного кольору. Ця рослина - одна з найотруйніших. Особливо отруйним є сік, який виділяється під час пошкодження стебла або листя. Аденіум гладкий не рекомендовано вирощувати там, де живуть люди з астмою.

Клівія

Красива рослина, яка квітує квітами, що згуртовані в "парасольку". Має щільне і гладке листя видовженої форми. Отруйними частинами клівії є коріння та листя. Дуже важливо обережно поводитися під час пересаджування рослини. Робити це краще в гумових рукавичках.

Глоріоза розкішна

Екзотична рослина, яка має незвичайні квіти, що змінюють колір під час квітіння, і розкішне листя. Також глоріоза - одна з найотруйніших кімнатних квітів. Всі її частини містять отруту, яка, коли попадає в організм, може викликати блювання і нудоту, а також призвести до порушення роботи нирок та випадіння волосся.

Фікус

Отруйні і небезпечні кімнатні рослини - фікус викликає алергію / Фото: Pexels

Ця кімнатна рослина відома багатьом. Вона відрізняється розкішним яскраво зеленим листям. Фікус - один з найпотужніших алергенів. Особливо небезпечним вважається його сік. Якщо рідина потрапила на шкіру, то може викликати роздратування і навіть опіки.

Філодендрон

Рослина, яка входить до сімейства ароїдних. Особливо цінується за густу зелень. Однак, сік філодендрону отруйний, якщо попадає на слизові облонки чи шкіру. Поки стебло і листя рослини не пошкоджені - вона залишається повністю безпечною.

Акаліфа

Рослина сімейства молочайних. Її головна особливість в листі з незвичайним забарвленням та візерунками, а також у суцвіттях, які нагадують пухнасті сережки. Акаліфа - отруйна рослина. В її сокові містяться слабко отруйні речовини.

Шефлера

Ця рослина також відноситься до слабо-отруйних. Шефлера не може серйозно нашкодити, але, якщо її сік потрапив вам на шкіру, краще відразу помити її з милом.

Примула

Відрізняється бархатистим зеленим листям. Часто примули розміщують в дитячих кімнатах, тому що вони відрізняються різнокольоровим забарвленням квітів. Однак, всі частини цієї рослини небезпечні. Під час квітіння примула виділяє алкалоїди. Коли їх вдихнути, можна відчути запаморочення та нудоту. Також отрута міститься в волосинках на листі. Якщо доторкнутися до зелені - можна отримати роздратування.

Броваллія красива

Рослина відноситься до сімейства пасльонових. Це невеликий чагарник, який досягає до 35 см у висоту. Відрізняється красивими квітами лілового, білого і синього кольорів. Всі частини квітки мають отруту, яка негативно впливає на організм людей і домашніх тварин.

Монстера

Популярна кімнатна рослина, яка може досягати досить великих розмірів. Зазвичай монстеру можна побачити у громадських приміщеннях. Її листя щільне, велике, має насичений зелений колір. Сік монстери дуже отруйний. За попадання на шкіру він може залишити опік.

Пахиподіум Ламера (Мадагаскарська пальма)

Ця рослина має товсте і колюче стебло, яке трішки нагадує кактус. На верхівці розташовується пучок подовженого листя. Сік пахиподіма отруйний. Він виділяється під час пошкодження рослини і може бути небезпечним для слизових оболонок та очей. Після роботи з рослиною потрібно ретельно помити руки.

Аглаонема

Рослина сімейства ароїдні. Її цінять за розкішну густу зелень. Листя аглаонеми велике та щільне, має насичений зелений колір з химерними візерунками. Рослина допомагає вбити хвороботворні бактерії та очистити повітря в приміщенні. Але її сік - небезпечний для здоров'я.