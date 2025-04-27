Мотоциклы и авто: в ISW рассказали о новой тактике наступления россиян

РФ бросает пехоту в бой на мотоциклах

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Российское руководство готовится интегрировать использование большого количества мотоциклов для проведения штурмовых операций на фронте во время летне-осенней кампании, поскольку украинские беспилотники представляют большую угрозу захватчикам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что Минобороны РФ недавно показало кадры, на которых демонстрируется отработка тактики наступления и обороны на мотоциклах в группах по 2-3 человека. Это может указывать на разработку доктрины для систематического наступательного использования мотоциклов.

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Спикер Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Павел Шамшин заявил, что российское командование обучает солдат тактике ведения боя на мотоциклах, что свидетельствует о том, что они готовят чаще использовать их в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

Мотоциклы позволяют захватчикам повысить скорость и маневренность во избежание ударов со стороны украинских беспилотников. Вместе с тем, работа мотора мотоцикла не дает водителю услышать звук приближения дрона.

Аналитики Института изучения войны заявили, что сейчас наблюдается тенденция роста проведения моторизованных и комбинированных штурмов со стороны захватчиков. Россияне все чаще используют мотоциклы и гражданскую технику для перевозки пехоты.

«Командование РФ продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить ограничение российских военных в технике из-за больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении (Донецкой области) российские войска атакуют малыми пехотными группами, используя квадроциклы, мотоциклы и даже велосипеды.

Мы ранее информировали, что российские войска на фронте в Украине сменили тактику, сочетая традиционную силу артиллерии с новейшими технологиями.