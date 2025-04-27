Астрологічний прогноз на 27 квітня

Свічка / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у першій половині дня бажано причаїтися і нічого не робити, а у другій — розпочати планування дій, до здійснення яких можна буде братися вже завтра — в понеділок.

Символ дня: свічка.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: висока можливість підхопити серйозне інфекційне захворювання — необхідно поберегтися.

Харчування дня: потрібно відмовитися від гарячої та гострої їжі, а також алкоголю — вони можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева й чагарники.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: не можна нікому розповідати про сни з позитивним сюжетом, інакше вони не збудуться.

Табу дня: з гострими предметами необхідно поводитися максимально обережно.

Цитата дня: «Бути чи не бути — не питання компромісів. Або ти будеш, або ні» (Голда Меїр).

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