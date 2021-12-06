Это, пожалуй, самая простая пицца, которую только можно приготовить дома.

Интернационально блюдо — итальянская пицца, лепешка из тонкого теста с разложенной начинкой. Казалось бы — все просто. Кроме того, пиццу любят почти все. Никогда не понимал людей, заказывающих пиццу и ждущих ее доставки, причем, чаще всего, получающих не то, чего ожидали. Сложностей в приготовлении домашней пиццы, будь то обычная пицца или пицца на слоеном тесте — нет никаких.

Обычно тесто для пиццы раскладывается или растягивается на противне или форме для выпечки пиццы, смазывается томатным соусом и затем раскладывается начинка — сыр, томаты, колбаса или сосиски, зелень, оливки и т.д. Остается только испечь пиццу, что занимает не более 30 мин. Относится это и к пицце на слоеном тесте. С этой пиццей даже проще справиться, ведь это тесто легко купить в магазине.

Про рецепт:

выход: 2 порции;

подготовка: 15 мин;

приготовление: 30 мин;

готовится за: 45 мин.

Ингредиенты:

слоеное пресное тесто — 1 упаковка;

мясная нарезка (ветчина, мясной балык, буженина) — 50 г;

домашний томатный соус — 2 ст.л.;

моцарелла — 100 г;

пармезан (тертый) — 1-2 ст.л.;

зеленый лук — 2-3 шт;

оливки — 6-8 шт;

оливковое масло — 2 ч.л.;

зелень (базилик, петрушка, укроп, орегано) — по вкусу;

специи — по вкусу.

Пицца на слоеном тесте, пожалуй, самая простая, которую только можно приготовить дома. Для этого возьмите упаковку слоеного теста, разложите начинку, испеките. Самое сложное — выбрать начинку так, чтобы потом не разочароваться.

Тесто предварительно необходимо разморозить. На упаковке всегда есть очень подробная инструкция о размораживании и режимах выпечки. Чтобы пицца на слоеном тесте получилась, как надо, стоит не отступать от этих рекомендаций.

Обычно пресное слоеное тесто перед заморозкой свернуто в рулон, и само по себе имеет прямоугольную форму. После размораживания раскатайте тесто, стараясь не деформировать и не повредить его. Принято считать, что пицца должна быть круглой, что вполне справедливо. Но растягивать или раскатывать слоеное тесто недопустимо. Поэтому можно отступить от правила и сделать пиццу прямоугольной.

Заранее подготовьте все ингредиенты. Мясную нарезку можно купить готовую или попросить в магазине тонко нарезать балык. Если нет домашнего томатного соуса, можно обжарить со специями мякоть помидора, или, в крайнем случае, пол стакана качественного томатного сока выпарить до густоты сметаны. Остальные ингредиенты достаточно просто нарезать и натереть. Все это занимает максимум 10 мин, пока разогревается духовка.

djurenko.com

Противень, подходящий по размеру, смажьте небольшим количеством оливкового масла, буквально 0.5 ч.л. Разложите полуфабрикат слоеного теста, стараясь не деформировать его. Слегка подогните край теста по периметру, образуя некое подобие бортика, совсем небольшого. Смажьте тесто, включая бортик, очень тонким слоем густого томатного соуса.

Моцареллу нарежьте тонкими пластинками и разложите по всей площади теста. Если моцарелла не в виде небольших шариков, ее можно натереть на крупную терку, распределяя сыр равномерно. Посыпьте сыр щепоткой сухого орегано. Кстати, сухое орегано превосходно подходит для пиццы, будь то пицца на слоеном тесте или любая другая.

Разложите поверх моцареллы тонко нарезанное мясо или балык. Вопреки распространенному мнению, мяса надо немного. Максимум — 100 г, хотя, по моему мнению, его надо вдвое меньше и в один слой. Впрочем, есть знакомые, которые уверены — мяса надо минимально полкило и в три слоя, и еще мясом прикрыть.

Посыпьте пиццу на слоеном тесте мелко нарезанным пером зеленого лука — только зеленая часть. Разложите целые оливки — с косточками или без косточек, на ваше усмотрение. Разрезать оливки на части не стоит, пицца на слоеном тесте отлично смотрится именно с целыми оливками.

Посыпьте всю пиццу натертым на мелкую терку пармезаном или похожим сыром — грана падано, пекорино. Надо постараться распределить сыр равномерно. И, напоследок, побрызгать всю поверхность начинки остатками оливкового масла. Пицца на слоеном тесте готова для выпечки.

djurenko.com

Духовка должна быть разогрета до температуры, которая рекомендована производителем слоеного теста. Вся эта информация есть на упаковке. Все ингредиенты исходно готовы для употребления, поэтому время выпекания строго для готовности теста. Естественно, стоит контролировать готовность теста, так как каждая духовка обладает некими особенностями, которые могут существенно повлиять на процесс выпечки.

Как только тесто испеклось, пицца на слоеном тесте готова. Аккуратно разрежьте пиццу роликовым ножом на части. Обычно круглую пиццу разрезают на 6-8 секторов. Квадратную или прямоугольную пиццу можно разрезать на прямоугольники или треугольники. Это не принципиально. Посыпьте пиццу нарезанной зеленью. Или, как вариант, можно набросать поверх начинки целые листики, оборванные со стеблей.

djurenko.com

Пицца на слоеном тесте, независимо от состава начинки, очень вкусная, пока горячая. К сожалению, при остывании слоеное тесто теряет весь свой шарм. Поэтому стоит готовить ее так, чтобы съесть за один раз.

Приятного аппетита!

Больше рецептов автора на djurenko.com

Читайте также: