Пицца на черном тесте с грушей

Это оригинальное блюдо поразит вас своим вкусом и станет украшением стола.
Сочетание сыров, ароматного хрустящего теста и сочной груши не оставит вас равнодушным. Предлагаю приготовить пиццу на черном тесте, которая ошеломит вас вкусом и станет украшением любого стола.
Ингредиенты на 2 пиццы диаметром 30 см:
Для теста:
- 300 г пшеничной муки
- 200 мл теплой воды
- 5 г живых дрожжей
- 2 ч. л. подсолнечного масла
- 4 г чернил каракатицы
- щепотка соли
Для соуса:
- 250 мл жидких сливок жирностью 10%
- 100 г сливочного масла
- 25 г пшеничной муки
- соль, перец по вкусу
Для начинки:
- 120 г сыра моцарелла
- 120 г сыра дорблю
- 120 г сыра бри
- 1 груша.
Готовим тесто
1. Дрожжи заливаем теплой водой и хорошо перемешиваем, чтобы растворились. Постепенно добавляем муку и снова перемешиваем. Когда масса начнет сгущаться, добавляем соль.
Важно! Обратите внимание, мы не смешиваем соль с мукой, потому что они нейтрализуют действие дрожжей и тесто не поднимется.
2. Далее добавляем чернила каракатицы и хорошо перемешиваем в миске, чтобы масса стала однородной. После этого вымешиваем тесто руками, подсыпая муку, пока не перестанет липнуть к рукам. Накрываем и оставляем в тепле на 60 минут.
3. Когда тесто поднялось, делим его пополам, осаждаем и скатываем в тугие шарики. Чтобы проверить, правильно ли все получилось, нажмите пальцем на поверхность шарика. Если тесто упругое и быстро возвращает прежнюю форму – все отлично. Если палец сильно проваливается — скатайте туже. Готовые шарики оставляем в теплом месте на 2 часа.
4. Осторожно берем один из шариков, стараясь сохранить ровные края, и начинаем легонько нажимать пальцами посередине и постепенно подступаем к краям, оставляя небольшой бортик. Можно перевернуть и прижать тесто с обратной стороны.
5. Выкладываем тесто на противень и прокалываем вилкой, чтобы основание пропеклось и поднялось равномерно. Отправляем в разогретую до 220°C духовку на 5-7 минут. Основание для пиццы готово. Лучше всего пропечь основание отдельно от начинки, так готовая пицца будет лучше и вкус.
Готовим соус
Здесь все просто. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку, соль и перец.
К загустевшей массе тонкой струйкой вливаем сливки и хорошо перемешиваем. Когда на поверхности появятся большие пузыри, отставляем готовый соус.
Собираем пиццу
Готовую основу смазываем соусом, сверху выкладываем измельченные сыры дорблю и бри. Грушу нарезаем ломтиками и выкладываем на сыр.
Присыпаем сверху тертой моцареллой. Выпекаем при температуре 220°C до золотистой корочки. Приблизительно 10-15 минут в зависимости от вашей духовки.
Видеоверсия рецепта:
Пицца готова. Приятного аппетита!
Приятного аппетита!
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