Пицца на черном тесте с грушей

Это оригинальное блюдо поразит вас своим вкусом и станет украшением стола.

Сочетание сыров, ароматного хрустящего теста и сочной груши не оставит вас равнодушным. Предлагаю приготовить пиццу на черном тесте, которая ошеломит вас вкусом и станет украшением любого стола.

Ингредиенты на 2 пиццы диаметром 30 см:

Для теста:

300 г пшеничной муки

200 мл теплой воды

5 г живых дрожжей

2 ч. л. подсолнечного масла

4 г чернил каракатицы

щепотка соли

Для соуса:

250 мл жидких сливок жирностью 10%

100 г сливочного масла

25 г пшеничной муки

соль, перец по вкусу

Для начинки:

120 г сыра моцарелла

120 г сыра дорблю

120 г сыра бри

1 груша.

фото: Bene Gusto

Готовим тесто

1. Дрожжи заливаем теплой водой и хорошо перемешиваем, чтобы растворились. Постепенно добавляем муку и снова перемешиваем. Когда масса начнет сгущаться, добавляем соль.

Важно! Обратите внимание, мы не смешиваем соль с мукой, потому что они нейтрализуют действие дрожжей и тесто не поднимется.

фото: Bene Gusto

2. Далее добавляем чернила каракатицы и хорошо перемешиваем в миске, чтобы масса стала однородной. После этого вымешиваем тесто руками, подсыпая муку, пока не перестанет липнуть к рукам. Накрываем и оставляем в тепле на 60 минут.

фото: Bene Gusto

3. Когда тесто поднялось, делим его пополам, осаждаем и скатываем в тугие шарики. Чтобы проверить, правильно ли все получилось, нажмите пальцем на поверхность шарика. Если тесто упругое и быстро возвращает прежнюю форму – все отлично. Если палец сильно проваливается — скатайте туже. Готовые шарики оставляем в теплом месте на 2 часа.

фото: Bene Gusto

4. Осторожно берем один из шариков, стараясь сохранить ровные края, и начинаем легонько нажимать пальцами посередине и постепенно подступаем к краям, оставляя небольшой бортик. Можно перевернуть и прижать тесто с обратной стороны.

фото: Bene Gusto

5. Выкладываем тесто на противень и прокалываем вилкой, чтобы основание пропеклось и поднялось равномерно. Отправляем в разогретую до 220°C духовку на 5-7 минут. Основание для пиццы готово. Лучше всего пропечь основание отдельно от начинки, так готовая пицца будет лучше и вкус.

фото: Bene Gusto

Готовим соус

Здесь все просто. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку, соль и перец.

фото: Bene Gusto

К загустевшей массе тонкой струйкой вливаем сливки и хорошо перемешиваем. Когда на поверхности появятся большие пузыри, отставляем готовый соус.

фото: Bene Gusto

Собираем пиццу

Готовую основу смазываем соусом, сверху выкладываем измельченные сыры дорблю и бри. Грушу нарезаем ломтиками и выкладываем на сыр.

фото: Bene Gusto

Присыпаем сверху тертой моцареллой. Выпекаем при температуре 220°C до золотистой корочки. Приблизительно 10-15 минут в зависимости от вашей духовки.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Пицца готова. Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

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