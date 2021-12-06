В Черновцах открылась резиденция Святого Николая

Дети приносит письма Чудотворцу, написанные заранее.

Святой Николай уже в Черновцах. Он поселился в своей резиденции. В этом году она обустроена в старинном столетнем доме в музее под открытым небом.

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Как говорится в выпуске ТСН. Ранок, домик снаружи действительно напоминает сказочный – огни праздничной иллюминации видны за десятки метров. Чудотворец уже принимает посетителей – они рассказывают святому стихотворения и делятся мечтами. Некоторые приносят письма, написанные заранее. От Святого Николая дети получают подарки — сладости и елочные украшения. А также обещание – осуществить самое сокровенное в ночь на 19 декабря.

Новости Украины: Святой Николай уже поселился в своей резиденции в Черновцах

"Я люблю этот праздник, это красиво, я довольна, что святой Николай существует, я его впервые вижу, он так хорош, у него пальто такое хорошее", — сказала посетительница резиденции.

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