У Чернівцях відкрилася резиденція святого Миколая

Діти приносить листи Чудотворцю, написані заздалегідь.

Святий Миколай вже у Чернівцях. Він оселився у своїй резиденції. Цьогоріч вона облаштована у старовинній столітній хаті в музеї просто неба.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, будиночок ззовні дійсно нагадує казковий – вогні святкової ілюмінації видно за десятки метрів. Чудотворець вже приймає відвідувачів – вони розповідають святому вірші й діляться мріями. Дехто приносить листи, написані заздалегідь. Від святого Миколая дітлахи отримують подарунки - солодощі й ялинкові прикраси. А також обіцянку – здійснити найпотаємніше у ніч проти 19-грудня.

Новини України: святий Миколай вже оселився у своїй резиденції у Чернівцях

"Я люблю це свято, це гарно, я задоволена, що святий Миколай існує, я його вперше бачу, він такий гарний, у нього пальто таке гарне", - сказала відвідувачка резиденції.

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