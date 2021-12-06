Кровавые разборки в Кривом Роге: иностранцы устроили резню и стрельбу в центре города

Кровавые разборки в Кривом Роге: иностранцы устроили резню и стрельбу в центре города

Одного мужчину нашли убитым, еще одного – с ножевыми ранениями.

В Кривом Роге в автомобиле обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Еще одного мужчину с изрезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу.

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Об этом сообщают "Свои".

Событие произошло вчера, 5 декабря, вблизи кафе "Груша". Между группой иностранцев произошел конфликт, переросший в стрельбу и поножовщину.

Одного из участников конфликта доставили в больницу с колото-резаной раной, а другого нашли мертвым в автомобиле в Центрально-Городском районе.

Убитый мужчина – гражданин Азербайджана, приехавший с еще одним товарищем в Кривой Рог в тот же день из Киева. Другой участник конфликта, получивший ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление в 2019 году ювелирного магазина "Золотой век" в Металлургическом районе Кривого Рога, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест.

Напомним, что Лубнах Полтавской области вблизи автомойки местный житель ножом ранил 43-летнего мужчину и скрылся. Полиция его поймала и сообщила о подозрении в покушении на убийство.

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