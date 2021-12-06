Титул стал еще дальше: украинец Деревянченко неожиданно проиграл доминиканцу

Все решили записки судей.
Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревьяненко потерпел сенсационное поражение.
36-летний украинец неожиданно уступил представителю Доминиканской Республики — Карлосу Адамесу. Бой длился все десять раундов, а его судьбу определили судьи, отдавшие победу Адамесу – 95:95, 96:94, 97:93.
Отметим, что первые раунды более активно провел Адамес, впрочем, в середине Деревянченко "проснулся" и стал действовать более агрессивно. Во второй половине поединка бойцы часто устраивали обмен ударами. Украинец неплохо провел заключительные раунды, в том числе седьмой, восьмой и десятый.
Несмотря на это, Сергей не сумел одолеть оппонента и, как следствие, потерпел уже третье поражение подряд. В двух предыдущих, чемпионских боях, Деревянченко по очкам проигрывал Геннадию Головкину и Джермалу Чарло, после поражения от которого он в третий раз упустил возможность завоевать титул чемпиона мира в среднем весе.
Вашему вниманию статистика этого боя.
Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, который бросил его в борьбу с давлением нападения. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo— CompuBox (@CompuBox) December 6, 2021
- Теперь в активе 34-летнего украинца 13 побед (10 нокаутом) и четыре поражения на профессиональном ринге;
- За бой с доминиканцем Деревянченко получил 200 тысяч долларов;
- Для Адамеса эта победа стала 21-й (16 – нокаутом) при одной неудаче. Он заработал за победу 50 тысяч долларов.
Добавим, что Деревянченко должен был боксировать с мексиканцем Хайме Мунгуйей, но мексиканец отказался от боя. Вероятно, теперь с ним может встретиться Адамес.