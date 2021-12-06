Титул віддалився ще більше: українець Дерев'янченко несподівано програв домініканцю

Усе вирішили записки суддів.

Колишній претендент на титул чемпіона світу у середній вазі Сергій Дерев'яненко зазнав сенсаційної поразки.

36-річний українець несподівано поступився представнику Домініканської Республіки - Карлосу Адамесу. Бій тривав усі десять раундів, а його долю визначили судді, які віддали перемогу Адамесу - 95:95 , 96:94 , 97:93 .

Зазначимо, що перші раунди більш активно провів Адамес, утім в середині Дерев'янченко "прокинувся" та став діяти більш агресивно. У другій половині поєдинку бійці часто влаштовували обмін ударами. Українець непогано провів заключні раунди, зокрема сьомий, восьмий та десятий.

Попри все це, Сергій не зумів здолати опонента та, як наслідок, зазнав вже третьої поспіль поразки. У двох попередніх, чемпіонських боях, Дерев'янченко за очками програвав Геннадію Головкіну та Джермалу Чарло, після поразки від якого він втретє втратив можливість завоювати титул чемпіона світу в середній вазі.

До вашої уваги статистика цього бою.

Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, who got himself into the fight with a pressure attack. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo — CompuBox (@CompuBox) December 6, 2021

Тепер в активі 34-річного українця 13 перемог (10 нокаутом) та чотири поразки на професійному рингу;

За бій з домініканцем Дерев'янченко отримав 200 тисяч доларів;

Для Адамеса ця перемога стала 21-ю (16 - нокаутом) за однієї невдачі. Він заробив за перемогу 50 тисяч доларів.

Додамо, що Дерев'янченко мав боксувати з мексиканцем Хайме Мунгуйєю, але мексиканець відмовився від бою. Ймовірно, тепер із ним може зустрітися Адамес.