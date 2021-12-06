Це, мабуть, найпростіша піца, яку тільки можна приготувати вдома, і її рецептом поділився шеф-кухар Сергій Джуренко.

Міжнародна страва – італійська піца, коржик з тонкого тіста з розкладеною начинкою. Здавалося б, все просто. Крім того, піцу люблять майже всі. Ніколи не розумів людей, які замовляють піцу і чекають на її доставлення, до того ж, найчастіше, одержують не те, чого очікували. Складнощів у приготуванні домашньої піци, чи то звичайна піца чи піца на листковому тісті – немає жодних.

Зазвичай тісто для піци розкладається або розтягується на деку або формі для випікання піци, змащується томатним соусом і потім розкладається начинка – сир, томати, ковбаса або сосиски, зелень, оливки і т.д. Залишається лише спекти піцу, що займає не більше 30 хв. Стосується це і піци на листковому тісті. З цією піцею навіть простіше впоратись, адже таке тісто легко купити в магазині.

Про рецепт:

вихід: 2 порції;

підготовлення: 15 хв;

приготування: 30 хв;

готується за: 45 хв.

Інгредієнти:

листкове прісне тісто - 1 упакування;

м'ясна нарізка (шинка, м'ясний балик, буженина) - 50 г;

домашній томатний соус - 2 ст. л.;

моцарела - 100 г;

пармезан (тертий) - 1-2 ст. л.;

зелена цибуля - 2-3 шт;

оливки - 6-8 шт;

оливкова олія - ​​2 ч. л.;

зелень (базилик, петрушка, кріп, орегано) - за смаком;

спеції - за смаком.

Піца на листковому тісті, мабуть, найпростіша, яку тільки можна приготувати вдома. Для цього візьміть упакування листкового тіста, розкладіть начинку, випікайте. Найскладніше — вибрати начинку так, щоби потім не розчаруватися.

Тісто заздалегідь необхідно розморозити. На упаковці завжди є дуже докладна інструкція про розморожування та режими випікання. Щоб піца на листковому тісті вийшла як слід, варто не відхилятися від цих рекомендацій.

Зазвичай прісне листкове тісто перед заморожуванням згорнуте в рулон, і має прямокутну форму. Після розморожування розкотіть тісто, намагаючись не деформувати та не пошкодити його. Вважають, що піца має бути круглою, що цілком справедливо. Але розтягувати або розкочувати листкове тісто неприпустимо. Тому можна відступити від правила і зробити піцу прямокутною.

Заздалегідь підготуйте усі інгредієнти. М'ясну нарізку можна купити готову або попросити в магазині тонко нарізати балик. Якщо немає домашнього томатного соусу, можна обсмажити зі спеціями м'якоть помідора, або, у крайньому разі, пів склянки якісного томатного соку випарувати до густини сметани. Інші інгредієнти досить просто нарізати і натерти. Все це займає максимум 10 хв., доки розігрівається духовка.

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Деко, що підходить за розміром, змастіть невеликою кількістю оливкової олії, буквально 0,5 ч. л. Розкладіть напівфабрикат листкового тіста, намагаючись не деформувати його. Злегка підігніть край тіста по периметру, утворюючи якусь подобу бортика, зовсім невеликого. Змастіть тісто, включаючи борт, дуже тонким шаром густого томатного соусу.

Моцарелу наріжте тонкими шматочками і розкладіть на всій площі тіста. Якщо моцарела має вигляді невеликих кульок, її можна натерти на велику тертку та розподілити сир рівномірно. Посипте сир щіпкою сухого орегано. До речі, сухе орегано чудово підходить для піци, чи то на листковому тісті чи то будь-якої іншої.

Розкладіть поверх моцарели тонко нарізане м'ясо або балик. Попри поширену думку, м'яса треба небагато. Максимум - 100 г, хоча, на мою думку, його треба вдвічі менше і в один шар. Втім, є знайомі, які впевнені – м'яса треба мінімально пів кіло і в три шари, та ще й м'ясом прикрити.

Посипте піцу на листковому тісті дрібно нарізаним пером зеленої цибулі – лише зелена частина. Розкладіть цілі оливки – з кісточками або без кісточок, на ваш смак. Розрізати оливки на частини не варто, піца на листковому тісті має чудовий вигляд саме з цілими.

Посипте всю піцу натертим на дрібну терку пармезаном або схожим сиром – грана падано, пекорино. Потрібно постаратися розподілити сир рівномірно. І, насамкінець, побризкати всю поверхню начинки залишками оливкової олії. Піца на листковому тісті готова до випічки.

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Духовка має бути розігріта до температури, яка рекомендована виробником листкового тіста. Уся ця інформація є на упакуванні. Всі інгредієнти спочатку готові для вживання, тому час випікання строго для готовності тіста. Звичайно, варто контролювати готовність тіста, оскільки кожна духовка має деякі особливості, які можуть істотно вплинути на процес випічки.

Як тільки тісто пеклося, піца на листковому тісті готова. Акуратно розріжте піцу роликовим ножем на частини. Зазвичай, круглу піцу розрізають на 6-8 секторів. Квадратну або прямокутну піцу можна розрізати прямокутники або трикутники. Це не принципово. Посипте піцу нарізаною зеленню. Або, як варіант, можна накидати поверх начинки цілі листочки, обірвані зі стебел.

Піца на листковому тісті, незалежно від складу начинки, дуже смачна, поки ще гаряча. На жаль, під час охолодження листкове тісто втрачає весь свій шарм. Тому варто готувати її так, щоби з'їсти за один раз.

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