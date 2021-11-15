Швидка домашня піца за 15 хвилин

Якщо захотілося піци, а замовляти доставку не хочеться, на допомогу прийде цей рецепт.
Ця піца називається Un momento, оскільки готується просто і швидко. Для того, щоб змішати всі складові, спекти її та дістати з духовки, вам знадобиться від сили 15 хвилин.
Інгредієнти
для тіста:
- яйце — 1 шт:
- борошно - 2 ст.л.;
- сметана - 2 ст.л.;
- сіль за смаком.
Для соусу:
- кетчуп - 50 г;
- гірчиця - 1 ч.л.;
- перець за смаком.
Для начинки:
- шинка - 100 г;
- сир - 100 г;
- гілочки базиліка.
Приготування:
Для приготування тіста нам потрібно змішати в мисці яйце, сметану, сіль та борошно. Консистенція тіста повинна бути сметаноподібною, але не сильно рідкою. Тим часом в окремій ємності готуємо соус, змішуючи кетчуп та гірчицю.
Потім змащуємо форму для випікання олією, виливаємо туди тісто. Зверху обережно викладаємо соус і розподіляємо його по всій формі, намагаючись не змішати з тістом. Висипаємо начинку і посипаємо зверху сиром.
Випікаємо в духовці за температури 220°C протягом 10-15 хвилин.
Ця піца має невеликий секрет — приготувати її можна у звичайній сковороді на плиті. Для цього тісто вилийте на холодну, змащену олією сковороду, викладіть зверху інгредієнти, накрийте кришкою і готуйте протягом 10-15 хвилин. Правда, рум'яної скоринки в цьому випадку не вийде, але сир розплавиться і тягтиметься павутинкою.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com
Читайте також:
- Класичний грецький салат за 10 хвилин
- Чебуреки з лаваша за 15 хвилин
- Домашня нутелла з волоськими горіхами за 10 хвилин
Ще більше рецептів шукайте у розділі "Кухня".