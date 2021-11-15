Швидка домашня піца за 15 хвилин

Якщо захотілося піци, а замовляти доставку не хочеться, на допомогу прийде цей рецепт.

Ця піца називається Un momento, оскільки готується просто і швидко. Для того, щоб змішати всі складові, спекти її та дістати з духовки, вам знадобиться від сили 15 хвилин.

Інгредієнти

для тіста:

яйце — 1 шт:

борошно - 2 ст.л.;

сметана - 2 ст.л.;

сіль за смаком.

Для соусу:

кетчуп - 50 г;

гірчиця - 1 ч.л.;

перець за смаком.

Для начинки:

шинка - 100 г;

сир - 100 г;

гілочки базиліка.

Приготування:

Для приготування тіста нам потрібно змішати в мисці яйце, сметану, сіль та борошно. Консистенція тіста повинна бути сметаноподібною, але не сильно рідкою. Тим часом в окремій ємності готуємо соус, змішуючи кетчуп та гірчицю.

Потім змащуємо форму для випікання олією, виливаємо туди тісто. Зверху обережно викладаємо соус і розподіляємо його по всій формі, намагаючись не змішати з тістом. Висипаємо начинку і посипаємо зверху сиром.

Випікаємо в духовці за температури 220°C протягом 10-15 хвилин.

Ця піца має невеликий секрет — приготувати її можна у звичайній сковороді на плиті. Для цього тісто вилийте на холодну, змащену олією сковороду, викладіть зверху інгредієнти, накрийте кришкою і готуйте протягом 10-15 хвилин. Правда, рум'яної скоринки в цьому випадку не вийде, але сир розплавиться і тягтиметься павутинкою.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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