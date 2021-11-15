Быстрая домашняя пицца за 15 минут

Если захотелось пиццы, а заказывать доставку не хочется, на помощь придет этот рецепт.
Эта пицца носит название Un momento, поскольку готовится просто и быстро. Для того, чтобы смешать все составляющие, испечь ее и достать из духовки, вам понадобится от силы 15 минут.
Ингредиенты
для теста:
- яйцо — 1 шт:
- мука — 2 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.;
- соль по вкусу.
Для соуса:
- кетчуп — 50 г;
- горчица — 1 ч.л.;
- перец по вкусу.
Для начинки:
- ветчина — 100 г;
- сыр — 100 г;
- веточки базилика.
Приготовление:
Для приготовления теста нам нужно смешать в миске яйцо, сметану, соль и муку. Консистенция получившегося теста должна быть сметанообразной, но не сильно жидкой. Тем временем в отдельной емкости готовим соус, смешивая кетчуп и горчицу.
Затем смазываем форму для выпекания маслом, выливаем туда тесто. Сверху аккуратно выкладываем соус и распределяем его по всей форме, стараясь не смешать с тестом. Высыпаем начинку и посыпаем сверху сыром.
Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10-15 минут.
У этой пиццы есть небольшой секрет — приготовить ее можно в обычной сковороде на плите. Для этого тесто вылейте на холодную, смазанную маслом сковороду, выложите сверху ингредиенты, накройте крышкой и готовьте в течение 10-15 минут. Правда, румяной корочки в этом случае не получится, но сыр расплавится и будет тянуться паутинкой.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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