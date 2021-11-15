Быстрая домашняя пицца за 15 минут

Если захотелось пиццы, а заказывать доставку не хочется, на помощь придет этот рецепт.

Эта пицца носит название Un momento, поскольку готовится просто и быстро. Для того, чтобы смешать все составляющие, испечь ее и достать из духовки, вам понадобится от силы 15 минут.

Ингредиенты

для теста:

яйцо — 1 шт:

мука — 2 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.;

соль по вкусу.

Для соуса:

кетчуп — 50 г;

горчица — 1 ч.л.;

перец по вкусу.

Для начинки:

ветчина — 100 г;

сыр — 100 г;

веточки базилика.

Приготовление:

Для приготовления теста нам нужно смешать в миске яйцо, сметану, соль и муку. Консистенция получившегося теста должна быть сметанообразной, но не сильно жидкой. Тем временем в отдельной емкости готовим соус, смешивая кетчуп и горчицу.

Затем смазываем форму для выпекания маслом, выливаем туда тесто. Сверху аккуратно выкладываем соус и распределяем его по всей форме, стараясь не смешать с тестом. Высыпаем начинку и посыпаем сверху сыром.

Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10-15 минут.

У этой пиццы есть небольшой секрет — приготовить ее можно в обычной сковороде на плите. Для этого тесто вылейте на холодную, смазанную маслом сковороду, выложите сверху ингредиенты, накройте крышкой и готовьте в течение 10-15 минут. Правда, румяной корочки в этом случае не получится, но сыр расплавится и будет тянуться паутинкой.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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