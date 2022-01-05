Аденоиды: когда лечить, а когда удалять

Нет детей, которые выросли без ОРВИ и частого насморка, особенно если ходят в садик или пошли в школу. Но бывает так, что болезнь уже прошла, насморка нет больше недели или двух, а ребенок все еще не может нормально дышать: спит с открытым ртом, храпит, часто просыпается и даже хватает воздух. Это может быть признаком воспаленных аденоидов, разросшихся и мешающих ребенку нормально дышать.

О том, как лечить аденоиды и в каких случаях нужно их удалять, рассказала Ольга Жмида — врач-отоларинголог высшей категории Житомирского медицинского центра "Медибор", которая уже много лет лечит и оперирует детей с подобными проблемами.

Зачем нужны аденоиды?

Аденоид (носоглоточная миндалина) расположен в носоглотке и по своему строению очень похож на небные миндалины (гланды). Проще говоря, это небольшие кусочки лимфоидной ткани в месте совмещения носа с горлом, которые могут воспаляться и разрастаться, перекрывая носоглотку.

Аденоид является частью иммунной системы. Это первый барьер для вирусов и бактерий, защищающий организм, ведь производит иммунные клетки (антитела), борющиеся с инфекцией, поэтому этот орган считается важным.

Почему аденоиды разрастаются?

Аденоид разрастается из-за того, что лимфоидная ткань не справляется со своей функцией и начинает наращивать массу, чтобы справиться. Это происходит на фоне пониженного иммунитета ребенка, при недолеченных вирусных заболеваниях или при серьезной аллергической реакции. Такое заболевание называется аденоидит.

Как понять, что у ребенка увеличены аденоиды?

Если ребенку вылечили ОРВИ, нет насморка уже неделю или две, а ребенок не может свободно дышать носом, это говорит о большой вероятности разрастания аденоидов. Из-за аденоидов во время сна ребенок вынужден дышать ртом, храпит, часто просыпается, ночью начинает хватать воздух из-за его недостатка, а утром может быть влажный кашель. В такой ситуации ребенка необходимо показать врачу-отоларингологу, который после обследования назначит консервативное лечение, а если лечение не поможет – операцию по удалению аденоидов.

Какие показания к операции?

Вообще-то врачи настроены на то, чтобы применять хирургическое вмешательство в самых крайних случаях. Сегодня из ста пациентов с проблемами затрудненного дыхания: 80% помогает лечение и только у 20% есть необходимость в оперативном вмешательстве. Эти случаи можно перечислить:

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Во-первых, если врач-оталоринголог лечит аденоиды ребенку в течение месяца, а заложенность носа не проходит. Во-вторых, когда у ребенка очень часто бывают отиты (воспаление ушей).

Кстати, у ребенка может быть снижение слуха, но не из-за того, что болят уши, а потому что в барабанной полости собирается жидкость, а впоследствии могут образовываться спайки, которые оказывают большое влияние на снижение слуха. Речь идет о секреторном отите. В таком случае нужно освободить носоглотку, чтобы она функционировала правильно и чтобы дыхание было свободно.

Кроме того, операция нужна, если аденоиды у ребенка постоянно воспалены или есть долго не проходящая аллергия, потому что отек в носоглотке сам по себе может и не пройти.

Какие будут последствия, если своевременно не прооперировать?

Если ребенок спит с открытым ртом и не может нормально дышать, у него не развивается верхняя челюсть и неправильно формируется прикус, а зубы растут криво и некрасиво. Даже если ребенок будет носить корректирующую пластинку (капу, брекеты) несколько лет подряд, это не поможет, потому что буквально через год после снятия пластинки проблема вернется. Дело в том, что челюсть не будет развиваться правильно до тех пор, пока ребенок не станет нормально дышать носом. А для этого нужно удалить аденоиды. Бывает так, что аденоиды не очень велики, но они все равно влияют на развитие верхней челюсти, и тогда врач вынужден их удалить, чтобы челюсть развивалась нормально.

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Если ребенка не прооперировать, у него может серьезно снизиться слух, а это большая проблема. Кроме того, от воспаленных и увеличенных аденоидов могут быть такие осложнения как тубоотит, тонзиллит, фарингит.

Воспаленная, увеличенная носоглоточная миндалина становится источником хронического раздражения, избыточной продукции слизи, нарушения вентиляции слуховых труб, сухости и раздражения слизистой ротоглотки, а также хронической гипоксии центральной нервной системы.

Можно ли удалить аденоиды ребенку в 2-3 года?

Аденоиды начинают расти от рождения и приобретают наибольший размер примерно в 3-6 лет, когда на них идет наибольшая нагрузка. А в 7-8 лет аденоиды постепенно начинают уменьшаться. У подростков они гораздо меньше, а у взрослых практически исчезают.

Что касается детей 2-3 лет, то их иммунная система еще незрелая, иммунитет только формируется, и если удалить аденоиды – важный барьер на пути инфекций, то организм останется без защиты.

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Если аденоиды рано удалить, существует очень большой процент того, что они снова вырастут. Процесс роста аденоидов не зависит от того, насколько качественно сделана операция по их удалению, если у ребенка есть склонность к росту аденоидов. С 3 до 6 лет происходит очень активное разрастание лимфоидной ткани.

Однако бывают случаи, когда нужно удалять аденоиды даже маленьким детям до 3 лет, в частности, когда у ребенка очень часто бывают отиты. Хотя самый оптимальный срок для удаления – с 5 до 6 лет. Эту операцию нужно сделать до школы, чтобы у ребенка потом не было проблем.

Удаляют ли аденоиды взрослым?

Если у детей носоглотка еще небольшая, а лимфоидная ткань очень чувствительна и быстро разрастается, то у взрослых носоглотка увеличивается, а лимфоидная ткань становится более плотной и не часто набухает. Однако бывает, что носоглоточные миндалины тоже удаляют, когда есть подозрение, что они перерождаются в опухоль, а также когда аденоид постоянно увеличен или у человека снизился слух. Но такое случается очень редко.

Какой наркоз используется?

Если во времена Союза врачи применяли для операции по удалению аденоидов местный наркоз, сегодня используют только общий внутривенный наркоз. А еще обязательно производится интубация, которая обеспечивает искусственную вентиляцию легких ребенку, чтобы никаких проблем с дыханием или других осложнений не было.

Родителям не нужно бояться интубационной анестезии – это современный и безопасный наркоз. Естественно, как и при любом хирургическом вмешательстве, могут возникнуть осложнения, к примеру, кровотечение, но это случается совсем редко. Родителям нужно понимать – если ребенок не будет свободно дышать носом, у него будет неправильно развиваться верхняя челюсть, криво расти зубы и снизится слух. Поэтому просто нет иного варианта, кроме операции.

Если говорить о профилактике аденоидита, то это укрепление общего иммунитета ребенка: прогулки на свежем воздухе, частые проветривания квартиры (дома), закаливание, правильное питание и хорошее настроение.

На воротах древнего Рима было написано "Хочешь быть здоровым — дыши через нос". Поэтому восстановленное носовое дыхание становится залогом здоровья вашего ребенка.