Кабачковые оладьи со шпинатом

В магазинах и на рынках уже начинают появляться красивые молодые кабачки, поэтому не упустите возможность приготовить это вкусное блюдо.

Это очень простое и сытное летнее блюдо, которое понравится абсолютно всем. Приготовить оладьи из кабачков сможет абсолютно каждый, а есть их можно и на завтрак, и на обед. Подавайте их с крем-сыром, йогуртом или сметаной.

Ингредиенты:

кабачок

шпинат

зеленый лук

петрушка

укроп

яйцо

мука

черный молотый перец

оливковое масло

душистый перец

Приготовление:

Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите немного с него сок.

Шпинат, лук, петрушку и укроп мелко нарежьте.

Переложите все в одну миску, добавьте яйцо и несколько ложек муки и специи. Хорошо все перемешайте.

На разогретую сковороду налейте оливковое масло и немного прогрейте

Набирайте ложкой немного теста и выкладывайте на сковороду, формируя оладьи.

Жарьте до золотистости с обеих сторон.

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