Кабачковые оладьи со шпинатом

В магазинах и на рынках уже начинают появляться красивые молодые кабачки, поэтому не упустите возможность приготовить это вкусное блюдо.
Это очень простое и сытное летнее блюдо, которое понравится абсолютно всем. Приготовить оладьи из кабачков сможет абсолютно каждый, а есть их можно и на завтрак, и на обед. Подавайте их с крем-сыром, йогуртом или сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок
- шпинат
- зеленый лук
- петрушка
- укроп
- яйцо
- мука
- черный молотый перец
- оливковое масло
- душистый перец
Приготовление:
Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите немного с него сок.
Шпинат, лук, петрушку и укроп мелко нарежьте.
Переложите все в одну миску, добавьте яйцо и несколько ложек муки и специи. Хорошо все перемешайте.
На разогретую сковороду налейте оливковое масло и немного прогрейте
Набирайте ложкой немного теста и выкладывайте на сковороду, формируя оладьи.
Жарьте до золотистости с обеих сторон.
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