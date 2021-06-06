Кабачкові оладки зі шпинатом

У магазинах і на ринках вже починають з'являтися гарні молоді кабачки, тому не пропустіть можливість приготувати цю смачну страву.
Це дуже проста і ситна літня страва, яка сподобається абсолютно всім. Приготувати оладки з кабачка зможе абсолютно кожен, а їсти їх можна і на сніданок, і на обід. Подавайте їх з крем-сиром, йогуртом або сметаною.
Інгредієнти:
- кабачок
- шпинат
- зелена цибуля
- петрушка
- кріп
- яйце
- мука
- чорний мелений перець
- оливкова олія
- запашний перець
Приготування:
Кабачок натріть на дрібній тертці, відіжміть трохи з нього сік.
Шпинат, цибулю, петрушку і кріп дрібно наріжте.
Перекладіть все в одну миску, додайте яйце і кілька ложок борошна і спеції. Добре все перемішайте.
На розігріту сковороду налийте оливкову олію і трохи прогрійте.
Набирайте ложкою трохи тіста і викладайте на сковороду, формуючи оладки.
Смажте до золотистої скоринки з обох сторін.
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