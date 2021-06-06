Кабачкові оладки зі шпинатом

У магазинах і на ринках вже починають з'являтися гарні молоді кабачки, тому не пропустіть можливість приготувати цю смачну страву.

Це дуже проста і ситна літня страва, яка сподобається абсолютно всім. Приготувати оладки з кабачка зможе абсолютно кожен, а їсти їх можна і на сніданок, і на обід. Подавайте їх з крем-сиром, йогуртом або сметаною.

Інгредієнти:

кабачок

шпинат

зелена цибуля

петрушка

кріп

яйце

мука

чорний мелений перець

оливкова олія

запашний перець

Приготування:

Кабачок натріть на дрібній тертці, відіжміть трохи з нього сік.

Шпинат, цибулю, петрушку і кріп дрібно наріжте.

Перекладіть все в одну миску, додайте яйце і кілька ложок борошна і спеції. Добре все перемішайте.

На розігріту сковороду налийте оливкову олію і трохи прогрійте.

Набирайте ложкою трохи тіста і викладайте на сковороду, формуючи оладки.

Смажте до золотистої скоринки з обох сторін.

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