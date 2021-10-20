Pixel 6 и Pixel 6 Pro: в Google представили новые смартфоны

Оба смартфона оснащены процессором Google Tensor и 50-мегапиксельной камерой.

Компания Google вечером во вторник, 19 октября, представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, рассказав о множестве функций, которые поддерживаются новым фирменным процессором Tensor.

Об этом со ссылкой на презентацию Pixel 6 Fall Launch сообщает The Verge.

Отмечается, что стоимость Pixel 6 составит 599 долларов, а Pixel 6 Pro — 899 долларов. Оба смартфона оснащены процессором Google Tensor и 50-мегапиксельной камерой (которая во время обработки ограничивает изображение до 12,5 мегапикселей).

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В телефонах также присутствует сверхширокоугольная камера, а в Pro добавили телеобъектив и улучшенную селф-камеру с более широким объективом и сенсором с более высоким разрешением.

Больше всего внимания во время презентации Google уделил процессору Tensor, продемонстрировав, как возможности машинного обучения чипа могут помочь с такими задачами, как распознавание голоса, уменьшение размытости фотографий (и даже автоматическое удаление ненужных людей с фона), а также создание субтитров и перевода в реальном времени.

На сайте Google отмечается, что оба смартфона работают на базе Android 12. Pixel 6 обладает 8 ГБ оперативной памяти, Pixel 6 Pro — 12 ГБ.

Как сообщалось, 9 октября в аэропорту "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции Apple. Речь идет о более восемь тысяч смартфонов линейки iPhone с заявленной стоимостью более 7,5 млн долларов.

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