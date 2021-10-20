Анна Тринчер в нижнем белье и розовых чулках похвасталась стройной фигурой

Анна Тринчер в нижнем белье и розовых чулках похвасталась стройной фигурой

Звезда поделилась эротическим снимком.

Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер показала откровенные фотографии с нового фотосета.

Анна Тринчер в нижнем белье / instagram.com/annatrincher_official

На снимках, которые исполнительница разместила в своем Instagram, звезда сериала "Школа" позировала в нижнем белье, выбрав для фото соблазнительные позы. Знаменитость примерила бирюзовый лиф, трусики, пояс и розовые чулки. Свои длинные волосы звезда собрала в косички.

Анна Тринчер в нижнем белье / instagram.com/annatrincher_official

К слову, у артистки невероятно стройная фигура. У Анны подтянутый живот, красивые ножки и аппетитные ягодицы.

Анна Тринчер в нижнем белье / instagram.com/annatrincher_official

Ошарашенные фанаты не смогли сдержаться и засыпали звезду комплиментами. В частности, они отметили, что у певицы невероятная фигура.

Крутые фото! Крутая фигура! Фото вообще огонь! Ты крутая!

Теперь хейтерам есть о чем поговорить. Фото супер!

Это просто вау!

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