Шахтер — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж игры с участием "горняков.

Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал Мадрид.

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В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а затем сыграл вничью с "Интером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а затем с "Интером" (0:0). "Реал" в стартовом поединке вырвал победу над "Интером" (1:0), а во втором туре сенсационно уступил "Шерифу" (1:2).

над "Интером" (1:0), а во втором туре "Шерифу" (1:2). В прошлом сезоне судьба также свела "Шахтер" и "Реал" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда украинский клуб неожиданно выиграл оба матча (3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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