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Шахтар - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж гри за участю "гірників.

У вівторок, 19 жовтня, донецький "Шахтар" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал Мадрид.

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  • У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а потім зіграв унічию з "Інтером" (0:0).
  • "Реал" у стартовому поєдинку вирвав перемогу над "Інтером" (1:0), а в другому турі сенсаційно поступився "Шерифу" (1:2).
  • Минулого сезону доля також звела "Шахтар" і "Реал" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді український клуб несподівано виграв обидва матчі (3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві).
  • По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.
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