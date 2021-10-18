Шахтар - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж гри за участю "гірників.
У вівторок, 19 жовтня, донецький "Шахтар" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал Мадрид.
Дивіться також: Груповий етап Ліги чемпіонів: усі матчі та турнірні таблиці
- У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а потім зіграв унічию з "Інтером" (0:0).
- "Реал" у стартовому поєдинку вирвав перемогу над "Інтером" (1:0), а в другому турі сенсаційно поступився "Шерифу" (1:2).
- Минулого сезону доля також звела "Шахтар" і "Реал" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді український клуб несподівано виграв обидва матчі (3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві).
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.