Pixel 6 та Pixel 6 Pro: у Google представили нові смартфони

Pixel 6 та Pixel 6 Pro: у Google представили нові смартфони

Обидва смартфони оснащені процесором Google Tensor і 50-мегапіксельною камерою.

Компанія Google увечері у вівторок, 19 жовтня, представила нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro, розповівши про безліч функцій, які підтримуються новим фірмовим процесором Tensor.

Про це із посиланням на презентацію Pixel 6 Fall Launch повідомляє The Verge.

Зазначається, що вартість Pixel 6 складе 599 доларів, а Pixel 6 Pro - 899 доларів. Обидва смартфони оснащені процесором Google Tensor і 50-мегапіксельною камерою (яка під час обробки обмежує зображення до 12,5 мегапікселів).

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У телефонах також є надширококутна камера, а в Pro додали телеоб'єктив і покращену селф-камеру з більш широким об'єктивом і сенсором з більш високою роздільною здатністю.

Найбільше уваги під час презентації Google приділив процесору Tensor, продемонструвавши, як можливості машинного навчання чіпу може допомогти з такими завданнями, як розпізнавання голосу, зменшення розмитості фотографій (і навіть автоматичне видалення непотрібних людей з фону), а також створення субтитрів і перекладу в реальному часі.

На сайті Google зауважується, що обидва смартфони працюють на базі Android 12. Pixel 6 володіє 8 ГБ оперативної пам'яті, Pixel 6 Pro - 12 ГБ.

Як повідомлялося, 9 жовтня до аеропорту "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції Apple. Йдеться про понад вісім тисяч смартфонів лінійки iPhone із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів.

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