Apple зробить менше iPhone 13: названа причина

Apple доведеться зменшити мету в 2021 році на 10 мільйонів пристроїв.

Американська компанія Apple скоректує плани з виробництва нових iPhone 13 через тривалу нестачу чіпів для пристроїв.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела.

Apple до кінця року планувала провести 90 мільйонів нових моделей iPhone, але компанії Broadcom і Texas Instruments не зможуть поставити необхідну кількість деталей для телефонів. Через це Apple, можливо, доведеться зменшити мети по виробництву iPhone 13 в 2021 році відразу на 10 мільйонів пристроїв.

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Як пише ЗМІ, Apple є один з головних покупців чіпів в світі, але, не дивлячись на значну купівельну спроможність, стикається з тими ж проблемами, що й інші виробники електроніки.

Зауважимо, що основні виробники мікросхем попередили, що попит буде продовжувати випереджати пропозицію і в 2022 році і довше.

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