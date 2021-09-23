Apple проти: ЄС хоче уніфікувати зарядні пристрої для смартфонів і планшетів

Apple проти: ЄС хоче уніфікувати зарядні пристрої для смартфонів і планшетів

ЄС планує зобов'язати всіх виробників смартфонів робити однакові зарядні пристрої.

В ЄС хочуть зобов'язати виробників встановлювати однаковий роз'єм для зарядки на мобільні телефони, планшети і навушники.

Відповідний закон розробила Єврокомісія, повідомляє Euronews.

В Єврокомісії переконані, що це буде безпечніше для екології і зручніше для користувачів.

Формат USB-C стане стандартним портом для всіх смартфонів, планшетів, камер, навушників, портативних динаміків та інших пристроїв. Також в ЄС хочуть заборонити продаж зарядних пристроїв разом з технікою, щоб покупці користувалися тими зарядками, які у них вже є.

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"Європейські споживачі досить довго були розчаровані несумісними зарядними пристроями, що скупчуються на їхніх полицях. Ми дали індустрії досить часу, щоб запропонувати свої власні рішення, тепер прийшов час вжити законодавчих заходів", — сказала Маргрет Вестагер, виконавча віце-президентка Європейської Комісії.

Брюссель запропонує виробникам пристроїв 24-місячний перехідний період.

Тепер цю пропозицію розгляне Рада ЄС, яка представляє 27 національних урядів Євросоюзу та Європейський парламент.

Проте великі технологічні компанії вже чинять опір цьому кроку, особливо Apple. Там переконані, що вважають, що запровадження єдиного зарядного пристрою загальмує інновації, створить масу електронних відходів і буде дратувати споживачів.

Зазначимо, що у 2020 році в ЄС було продано близько 420 мільйонів мобільних телефонів або портативних електронних пристроїв.

Нагадаємо, що у Бразилії дівчинка помацала зарядний пристрій до телефона і померла.

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