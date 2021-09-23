На Волині син безжально забив до смерті власну матір

На Волині син безжально забив до смерті власну матір

Жінці було 59 років.

У селищі Голоби Ковельського району сталося вбивство. У власному будинку 37-річний син жорстоко побив рідну матір. Постраждалій було 59 років. Жінка померла.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

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Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отриманих нею тілесних ушкоджень.

Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львівській області суд засудив до довічного терміну жінку, яка вбила трьох людей: 8-річну дівчинку, її 28-річну матір та їхню 70-річну сусідку.

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