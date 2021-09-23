Потап подарував сину на 13-річчя біткоїни

Андрій нещодавно відсвяткував день народження.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, підготував для свого сина від Ірини Горової недитячий подарунок на день народження.

Так, нещодавно Андрію виповнилося 13 років. Знаменитість потішив нащадка криптогаманцем з біткоїнами. Про це повідомила колишня ПТП, його бізнеспартнерка Ірина Горова у програмі "Зірковий шлях". Щоправда, достеменно вона не знає подробиць про подарунок, оскільки, у Потапа із сином є свої таємниці.

"Тато і мав подарувати ось цей гаманець, біткоїни і якусь частину. Але у них є тема - чоловічі таємниці. Андрій каже: "Так, мамо, це секрет, наші чоловічі штучки". Кажу: "Ок, гаразд ", – розповіла продюсерка.

Потап з сином / instagram.com/realpotap

Зі свого боку, Ірина поділилася, що у неї син нічого не просив на день народження.

"Це найскладніше питання, тому що я у нього коли запитую, він говорить – нічого. Він хоче біткоїни, у нього свої вже плани, іншого покоління. І це так прикольно", – прокоментувала Горова.

Нагадаємо, раніше Меладзе розсекретив коштовний подарунок Джанабаєвій за народження доньки. Дівчинка з'явилася на світ у квітні.

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