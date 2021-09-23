Потап подарил сыну на 13-летие биткоины

Андрей недавно отпраздновал день рождения.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, подготовил для своего сына от Ирины Горовой недетский подарок на день рождения.

Так, недавно Андрею исполнилось 13 лет. Знаменитость порадовал потомка криптокошельком с биткоинамы. Об этом сообщила бывшая ПТП, его бизнес-партнер Ирина Горовая в программе "Звездный путь". Правда, точно она не знает подробностей о подарке, поскольку у Потапа с сыном есть свои тайны.

"Папа и должен был подарить вот этот кошелек, биткоины и какую-то часть. Но у них есть тема — мужские тайны. Андрей говорит: "Так, мама, это секрет, наши мужские штучки". Говорю: "Ок, хорошо", — рассказала продюсер .

Потап с сыном / instagram.com/realpotap

Со своей стороны, Ирина поделилась, что у нее сын ничего не просил на день рождения.

"Это сложный вопрос, потому что я в него когда спрашиваю, он говорит — ничего. Он хочет биткоины, у него свои уже планы, другого поколения. И это так прикольно", — прокомментировала Горовая.

Напомним, ранее Меладзе рассекретил ценный подарок Джанабаевой за рождение дочери. Девочка появилась на свет в апреле.

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