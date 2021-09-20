Меладзе рассекретил ценный подарок Джанабаевой за рождение дочери

Девочка появилась на свет в апреле.

Весной в этом году в звездной четы Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился третий совместный ребенок.

Девочка, которую назвали Агатой, появилась на свет 12 апреля. В программе "29 вопросов от Люкс ФМ" 56-летний артист рассекретил, что подарил любимой за дочь. Так, исполнитель вручил жене ценные серьги.

"Самое дорогое, что дарила мне Альбина — это дети. На рождение дочери нашей Агаты я ей подарил довольно приличные серьги", — поделился звезда.

Пара не показывает лицо крохи. По словам Валерия, Агата похожа на его родителей.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Также исполнитель назвал самой красивой женщиной Альбину и поделился, что секрет счастливого брака кроется не только в любви.

"Любовь — это очень важно, но люди должны еще и уважать друг друга, потому что у каждого из нас есть свои тараканы, свои ценности, и иногда они кажутся смешными, если это не твои ценности, а ценности твоего любимого человека. Но к этому надо относиться с уважением — и к ценностям, и к каким-то комплексам, а также к каким-то недостаткам. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства", — убежден Меладзе.

Напомним, Наташа Королева шокировала, что у нее есть внебрачная дочь в США и показала ее фото. Артистка помогла стать отцом своему другу-гею.

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