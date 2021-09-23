На Волыни сын безжалостно забил до смерти собственную мать

На Волыни сын безжалостно забил до смерти собственную мать

Женщине было 59 лет.

В поселке Голобы Ковельского района произошло убийство. В собственном доме 37-летний сын жестоко избил родную мать. Пострадавшей было 59 лет. Женщина умерла.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Также читайте Нанял киллера за 8 тысяч долларов и выбрал способ: в Константиновке мужчина заказал убийство знакомого

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате полученных ею телесных повреждений.

Злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшее смерть потерпевшего.

Следователи будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области суд приговорил к пожизненному заключению женщину, которая убила трех человек: 8-летнюю девочку, ее 28-летнюю мать и их 70-летнюю соседку.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку