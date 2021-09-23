Apple против: ЕС хочет унифицировать зарядные устройства для смартфонов и планшетов

ЕС планирует обязать всех производителей смартфонов делать одинаковые зарядные устройства.
В ЕС хотят обязать производителей устанавливать одинаковый разъем для зарядки на мобильные телефоны, планшеты и наушники.
Соответствующий закон разработала Еврокомиссия, сообщает Euronews.
В Еврокомиссии убеждены, что это будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей.
Формат USB-C станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных динамиков и других устройств. Также в ЕС хотят запретить продажу зарядных устройств вместе с техникой, чтобы покупатели пользовались теми зарядками, которые у них уже есть.
"Европейские потребители достаточно долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, скапливающимися на их полках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пришло время принять законодательные меры", — сказала Маргрет Вестагер, исполнительная вице-президент Европейской Комиссии.
Брюссель предложит производителям устройств 24-месячный переходный период.
Теперь это предложение рассмотрит Совет ЕС, которая представляет 27 национальных правительств Евросоюза и Европейский парламент.
Однако большие технологические компании уже сопротивляются этому шагу, особенно Apple. Там убеждены, что считают, что введение единого зарядного устройства затормозит инновации, создаст массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Отметим, что в 2020 году в ЕС было продано около 420 млн мобильных телефонов или портативных электронных устройств.
Напомним, что в Бразилии девочка потрогала зарядное устройство к телефону и умерла.