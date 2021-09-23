Apple против: ЕС хочет унифицировать зарядные устройства для смартфонов и планшетов

Apple против: ЕС хочет унифицировать зарядные устройства для смартфонов и планшетов

ЕС планирует обязать всех производителей смартфонов делать одинаковые зарядные устройства.

В ЕС хотят обязать производителей устанавливать одинаковый разъем для зарядки на мобильные телефоны, планшеты и наушники.

Соответствующий закон разработала Еврокомиссия, сообщает Euronews.

В Еврокомиссии убеждены, что это будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей.

Формат USB-C станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных динамиков и других устройств. Также в ЕС хотят запретить продажу зарядных устройств вместе с техникой, чтобы покупатели пользовались теми зарядками, которые у них уже есть.

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"Европейские потребители достаточно долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, скапливающимися на их полках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пришло время принять законодательные меры", — сказала Маргрет Вестагер, исполнительная вице-президент Европейской Комиссии.

Брюссель предложит производителям устройств 24-месячный переходный период.

Теперь это предложение рассмотрит Совет ЕС, которая представляет 27 национальных правительств Евросоюза и Европейский парламент.

Однако большие технологические компании уже сопротивляются этому шагу, особенно Apple. Там убеждены, что считают, что введение единого зарядного устройства затормозит инновации, создаст массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Отметим, что в 2020 году в ЕС было продано около 420 млн мобильных телефонов или портативных электронных устройств.

Напомним, что в Бразилии девочка потрогала зарядное устройство к телефону и умерла.

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