В Бразилии девочка потрогала зарядное устройство для телефона и умерла

В Бразилии девочка потрогала зарядное устройство для телефона и умерла

Медики пытались спасти жизнь ребенка.

В бразильском муниципалитете Эррера двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к зарядке для мобильного телефона.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Сара случайно прикоснулась к зарядному устройству у себя дома. Девочка получила сильный удар током и была доставлена в больницу. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь ребенка.

Полиция расследует обстоятельства гибели девочки. Пока неизвестно, был ли телефон подключен к зарядному устройству.

Напомним, в Полтавской области ребенок вставила гвоздь в розетку. Ее ударило током. Сейчас она находится в реанимации.

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