В Бразилии девочка потрогала зарядное устройство для телефона и умерла

Медики пытались спасти жизнь ребенка.
В бразильском муниципалитете Эррера двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к зарядке для мобильного телефона.
Об этом сообщает издание The Mirror.
Сара случайно прикоснулась к зарядному устройству у себя дома. Девочка получила сильный удар током и была доставлена в больницу. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь ребенка.
Полиция расследует обстоятельства гибели девочки. Пока неизвестно, был ли телефон подключен к зарядному устройству.
Напомним, в Полтавской области ребенок вставила гвоздь в розетку. Ее ударило током. Сейчас она находится в реанимации.