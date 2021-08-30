После прививки вакциной Pfizer в Новой Зеландии умерла женщина

Причиной ее смерти стал миокардит — воспаление сердца.

В Новой Зеландии зафиксирован первый случай смерти после вакцинации против коронавируса. Через несколько дней после прививки вакциной Pfizer умерла женщина, у которой, по предварительной информации, развился миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальное заявление Совета по мониторингу безопасности вакцин.

"Это первый случай в Новой Зеландии, когда смерть в течение нескольких дней после вакцинации связывают с вакциной Pfizer", — говорится в заявлении.

При этом эксперты отмечают, что миокардит и другие проблемы с сердцем являются "очень редкими" побочными эффектами от прививки вакцинами Pfizer и Moderna, которые чаще всего случаются у мужчин молодого возраста.

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Расследование смерти женщины продолжается. Власти не сообщают никаких подробностей о покойной, в частности, о ее возрасте. Известно лишь то, что у нее были и другие проблемы со здоровьем, которые могли "повлиять на последствия вакцинации".

Врачи советуют тем, кто недавно привился и чувствует резкую боль в груди, недостаток дыхания и ускорения сердцебиения, которые являются симптомами миокардита, как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

Власти Новой Зеландии заявили, что сейчас "чувствуют себя уверенно относительно использования" вакцин Pfizer и Moderna и не собирается от них отказываться. В этой стране было сделано уже три миллиона прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 23% населения.

Как свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса, в Новой Зеландии зарегистрировано только 3465 случаев коронавируса и 26 смертей от него.

Напомним, ранее в Греции зафиксировали первый случай смерти пациента, прошедшего полный курс вакцинации от коронавируса.

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