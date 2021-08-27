Ведущая ВВС умерла через неделю после вакцинации против COVID-19

Ведущая ВВС умерла через неделю после вакцинации против COVID-19

У женщины возникли осложнения после первой дозы AstraZeneca.

Лиза Шоу, которая работала на BBC Radio Newcastle, умерла в возрасте 44 лет. Через неделю после первой дозы вакцины у нее начались головные боли.

Об этом сообщает BBC News Украина.

По заключению медицинских экспертов, в мозге госпожа Шоу появились сгустки крови, что в итоге привело к его смерти.

Такие осложнения, связанные с AstraZeneca, являются редкими, отмечают специалисты.

Отмечается, что у Шоу раньше не было проблем со здоровьем, следствие пришло к четкому выводу о редкой "тромботической тромбоцитопении, вызванной вакциной". Это состояние, которое приводит к отеку и кровотечению мозга.

Напомним:

В Южной Австралии умерла 72-летняя женщина, которая в конце июня получила прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Предварительно, летальный случай был вызван тромбозом с синдромом тромбоцитопении, который связывают с побочным эффектом этого препарата.

которая в конце июня получила прививки вакциной производства британско-шведской компании Предварительно, летальный случай был вызван тромбозом с синдромом тромбоцитопении, который связывают с побочным эффектом этого препарата. А мужчина из Винницкой области умер вскоре после укола вакциной Pfizer 2 июля. Препарат вводили на предприятии, где мужчина работал. Вместе с ним в тот день прививки получили еще 138 человек. На самочувствие никто из них не жаловался.

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