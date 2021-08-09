В США известный ведущий-антивакцинатор умер от коронавируса

После того, как ведущий заболел и впоследствии был госпитализирован, он изменил свое мнение.

В Штатах умер от коронавируса теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призвал своих слушателей не вакцинироваться от COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что после того, как ведущий заболел и впоследствии был госпитализирован, он изменил свое мнение и призвал вакцинироваться свою близкую подругу и тоже антивакцинаторку Эми Ли Хейр. В частности, он написал, что этот вирус не шутка.

65-летний Фаррел был ярым сторонником Дональда Трампа и называл главного санитарного врача США Энтони Фаучи "сумасшедшим лжецом". А также еще в июне призвал людей не делать прививки.

Кроме того, Фаррел считался одним из основателей стиля "шоковый разговор" (shock talk).

Напомним:

В США умер от последствий COVID-19 парень в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса якобы не настоящей, и вся его семья не решалась делать прививки. О смерти своего сына рассказала мать, сказав, что его последними словами были: "Это не розыгрыш, это реально".

в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса якобы не настоящей, и вся его семья не решалась делать прививки. О смерти своего сына рассказала мать, сказав, что его последними словами были: "Это не розыгрыш, это реально". Также умер президент Танзании, который отрицал распространение коронавируса. Он также заявлял об опасности COVID-вакцин, предлагая гражданам молиться и "вдыхать травяной пар".

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