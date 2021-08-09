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В США известный ведущий-антивакцинатор умер от коронавируса

В США известный ведущий-антивакцинатор умер от коронавируса

Фото: WPTV

После того, как ведущий заболел и впоследствии был госпитализирован, он изменил свое мнение.

В Штатах умер от коронавируса теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призвал своих слушателей не вакцинироваться от COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что после того, как ведущий заболел и впоследствии был госпитализирован, он изменил свое мнение и призвал вакцинироваться свою близкую подругу и тоже антивакцинаторку Эми Ли Хейр. В частности, он написал, что этот вирус не шутка.

65-летний Фаррел был ярым сторонником Дональда Трампа и называл главного санитарного врача США Энтони Фаучи "сумасшедшим лжецом". А также еще в июне призвал людей не делать прививки.

Кроме того, Фаррел считался одним из основателей стиля "шоковый разговор" (shock talk).

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