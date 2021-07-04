Названа причина смерти 47-летнего украинца после вакцинации Pfizer

В умершего, который привился вакциной Pfizer, хронические заболевания, по данным электронной карточки пациента, не зарегистрированы.

Причиной смерти 47-летнего мужчины вскоре после прививки вакциной Pfizer в Винницкой области предварительно называют острую сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook.

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В то же время, как отмечается, в электронной амбулаторной карте пациента хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Сейчас идет расследование, эксперты ждут результатов морфо-гистологические исследования.

В ОГА отметили, что случай смерти зарегистрировано как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

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"Сообщаем, что 2 июля мобильной бригадой было вакцинировано 138 человек, НППИ в настоящее время не зарегистрировано. В 5 других человек, которые прививались из одного флакона с умершим — состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Как отметили в Департаменте, вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Напомним, в Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Через несколько часов после укола человек пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли.

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