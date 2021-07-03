После второй дозы прививки вакциной Pfizer умер 13-летний мальчик

У ребенка появились общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

В американском штате Мичиган во сне умер 13-летний Джейкоб Клиник. За несколько дней до этого он получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19. После прививки у него появились общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

"Дело в это время расследуется. И пока расследование не будет завершено, назначать конкретную причину смерти преждевременно", — отметила специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран, которую цитирует Newsweek.

Вторая вакцина была введена 13 июня. Умер мальчик ночью 15 июня.

"Он умер посреди ночи дома", — рассказала тетя мальчика Тэмми Бураджес и уточнила, что после второй дозы в ее племянника появились усталость, жар и боль в животе.

Похоронили парня через три дня после того, как консультативный комитет CDC заявил о "вероятной связи" между вакцинами Pfizer и Moderna против COVID-19 и риском миокардита (воспаления сердца) у молодых людей.

В то же время отдельные СМИ пишут, что вскрытие показало, что у умершего подростка было значительно увеличено сердце после прививки. Судмедэксперт округа Сагино не подтвердил эту информацию.

Напомним, вечером пятницы, 2 июля, в Виннице через четыре часа после прививки вакциной Pfizer умер 47-летний мужчина. Это была для него первая доза вакцины. С того же флакона получили прививки еще пять человек, их состояние удовлетворительное. Вакцинация проходила на предприятии — в общем вакцинировали 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было.

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