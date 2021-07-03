Після другої дози щеплення вакциною Pfizer помер 13-річний хлопчик

У дитини з'явилися загальні поствакцинальні симптоми - втома, жар і біль у животі.

В американському штаті Мічиган уві сні помер 13-річний Джейкоб Клінік. За кілька днів до того він отримав другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19. Після щеплення у нього з'явилися загальні поствакцинальні симптоми – втома, жар і біль у животі.

"Справа в цей час розслідується. І поки розслідування не буде завершено, призначати конкретну причину смерті передчасно", - зазначила фахівчиня зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Марта Шаран, яку цитує Newsweek.

Друга вакцина була введена 13 червня. Помер хлопчик вночі 15 червня.

"Він помер посеред ночі вдома", - розповіла тітка хлопчика Теммі Бураджес й уточнила, що після другої дози у її племінника з'явилися втома, жар і біль у животі.

Поховали хлопця через три дні після того, як консультативний комітет CDC заявив про "ймовірний зв'язок" між вакцинами Pfizer та Moderna проти COVID-19 і ризиком міокардиту (запалення серця) у молодих людей.

Водночас окремі ЗМІ пишуть, ніби розтин показав, що в померлого підлітка було значно збільшене серце після щеплення. Судмедексперт округу Сагіно не підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, увечері п’ятниці, 2 липня, у Вінниці через чотири години після щеплення вакциною Pfizer помер 47-річний чоловік. Це була для нього перша доза вакцини. Із того ж самого флакона отримали щеплення ще п’ятеро людей, їхній стан задовільний. Вакцинація відбувалася на підприємстві – загалом вакцинували 135 осіб, жодних реакцій більше ні в кого не було.

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